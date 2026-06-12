Наша страна – это мы: жителей Крыма и Севастополя поздравили с Днем России

Этот сравнительно молодой, но очень символичный праздник напоминает о единстве и общей судьбе многонационального народа России. Любовь к Родине, вера в свою страну и гордость за нее помогают россиянам быть сильнее, сражаясь за правду, справедливость и свободу. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и так происходит сейчас на фронтах СВО. Об этом, поздравляя регионы с Днем России, напомнили власти Крыма и Севастополя.

Любовь, вера и гордость. Вот три главных чувства, которые сегодня объединяют всех нас. Любовь к Родине. Вера в Россию. Гордость за свою страну. Этот праздник символизирует тысячелетнюю историю нашего Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений. Напоминает нам о единстве и общей судьбе нашего многонационального народа, о верности заветам предков, – написал в своем канале в МАКС глава Крыма Сергей Аксенов.

И подчеркнул, что именно эти ценности лежат в основе российской государственности. Именно они на протяжении веков помогали нашей стране преодолевать тяжелейшие испытания и побеждать, идти вперед, сохраняя свое достоинство и уникальность.

Так, знаком нового возрождения Аксенов назвал возвращение домой сначала Крыма, а затем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

На фронтах СВО наши воины, как и многие поколения предков, отважно сражаются за правду, справедливость и свободу, за будущее нашей страны. Миллионы людей на передовой и в тылу творят новую историю России и всего мира, – отметил он, выразив уверенность, что Россия выйдет из всех испытаний еще более могучей и процветающей.

В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что День России – сравнительно молодой, но очень символичный праздник, который олицетворяет начало новой эпохи развития России. И то, какой будет наша страна – зависит от каждого из нас.

Сегодня праздник проходит в условиях цивилизационного противостояния с Западом. Это непростой этап, из которого мы должны выйти достойно, с Победой. Нам жизненно важно сохранить себя, свой народ, его культуру и историю, отстоять свои идеалы. Иного пути у нас просто нет, – сказал Константинов.

По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, когда времена бросают вызов, наносное уходит, остается только настоящее.

Россия – это прежде всего люди! Те, кто не ищет оправданий, а берет и делает. Это наши бойцы «за ленточкой», это волонтеры, которые после работы собирают гуманитарку, это врачи, учителя, инженеры и рабочие. Это каждый, кто сегодня на своем месте просто честно делает то, что должен. Россия – это характер. Это умение сохранять достоинство в непростых обстоятельствах. Это внутренняя сила, которую не сломать, – написал Развожаев в своем канале МАКС.

Губернатор напомнил, что россиянам есть чем гордиться, есть что беречь. Но главное: есть за что бороться и ради чего созидать.

Наша страна – это мы сами. Какими будем мы, такой будет и Россия, – сказал он.

источник: РИА Новости Крым