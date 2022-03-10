Нашел карточку, пошел по магазинам, теперь дает показания в полиции. Случай в Симферополе

В Симферополе в полицию обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что потеряла на улице свою банковскую карту. Через время на ее телефон начали приходить смс-сообщения о списании денежных средств на общую сумму более 4 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого — 32-летнего жителя одного из поселков Симферопольского района. При личном досмотре мужчины, сотрудники полиции в его вещах обнаружили банковскую карту на имя заявительницы. От задержанного получены признательные показания. С его слов, он на улице нашел карту и бесконтактным способом оплачивал покупки в магазинах, — рассказали в МВД по РК.

Предварительный итог истории (точу-то поставит суд) – уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МВД по Республике Крым напоминает:

В случае обнаружения чужой банковской карты, не снимайте с нее наличные деньги, не осуществляйте денежные переводы, не оплачивайте покупки – это является кражей. Если не удается найти собственника самостоятельно, верните найденную банковскую карту банку, которому она принадлежит.

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