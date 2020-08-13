Нашелся тюлень Маэстро из крымского «Тайгана» — жив-здоров, поселился в Анапском дельфинарии

Новая жизнь – с новым именем.

На этой неделе мы рассказывали о «челлендже» тюленя Маэстро из Крыма на материк. Питомец крымского сафари-парка «Тайган» был отправлен отправлен в Геленджик, в Архипо-Осиповский дельфинарий. Но туда почему-то не доехал.

РИА Новости Крым нашли Маэстро. Морское млекопитающее, как выяснилось, «прописалось» в Анапском дельфинарии на Большом Утрише.

Изначально его планировалось везти в Архипо-Осиповский дельфинарий в Геленджик. Но во время пересечения Крымского моста состояние животного начало вызывать опасения, так как температура в машине достигала +40 градусов. Тюлень стал вялым, поэтому было принято решение перевезти его на Большой Утриш, — рассказала ветеринарный врач дельфинария в Анапе Елена Михайлова.

Ветеринар отметила, что сейчас состояние тюленя не вызывает опасений, хотя Маэстро в свои 9 лет должен весить больше. Специалисты скорректируют ему рацион и будут регулярно взвешивать. Кроме того, у тюленя диагностировали хронические язвы роговиц, но спустя несколько дней пребывания в морской воде отеки глаз уменьшились.

Сейчас тренеры налаживают контакт с животным и обучают базовым манипуляциям, которые в дальнейшем позволят специалистам капать ему глаза, брать у него анализы. Его также учат базовым командам, которые облегчат уход за ним. Мы будем проводить игровые занятия, чтобы были умственная и физическая нагрузки. Это важно, когда животные находятся в неволе, потому что они находятся в информационной депривации и начинают скучать, проявляют стереотипное поведение, — пояснила специалист.

И да, раз уж тюлень из Крыма начал на материке «новую жизнь», и имя ему дали новое – Малыш.

Совсем недавно у нас появился новый обитатель — серый тюлень по имени Малыш. Хотя в Интернете его больше знают, как Маэстро-Плюх или Ждун. К нам он приехал из Ялтинского зоопарка «Сказка», а до него обитал в Калининградском зоопарке. Малышу 9,5 лет – это возраст расцвета животного. Самцы этого вида в среднем живут 25-35 лет и достигают массы 300 кг. В день прибытия в дельфинарий на Большом Утрише Малышом сразу занялась ветеринарная служба дельфинария. Тюленя осмотрели, взвесили и взяли все необходимые анализы и провели исследования. Животному подбирается рацион и проводится терапия по результатам анализов, — сообщили в Анапском дельфинарии.

Специалисты уверяют: Малыш хорошо идет на контакт, имеет спокойный характер и, что немаловажно, отличный аппетит. А это очень хороший показатель.

Серый тюлень живет не один. У него есть очаровательная соседка – северный морской котик Маша. Несмотря на свои миниатюрные размеры, Мария спуску новому соседу не дает. Пока животные присматриваются друг к другу, иногда плавают вместе. Но чаще всего по очереди занимают сушу, чтобы не мешать друг другу. Животные пока проживают вместе, так как мы не ожидали прибавления. В будущем планируется постройка отдельного вольера для Малыша. Но из-за ситуации с коронавирусом в этом году строительства не будет, — отметили в дельфинарии.

В Анапе обещают регулярно рассказывать о жизни и приключениях «на новом месте» краснокнижного тюленя из Крыма.

Фото: Анапский дельфинарий.

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