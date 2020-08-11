Тюлень Маэстро покинул сафари-парк «Тайган». А куда поехал?

Учредитель и владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков передал одного из питомцев – серого тюленя Маэстро, в дельфинарий Геленджика. По словам Олега Зубкова, основная причина переезда Маэстро – проблемы с водой. В 2014-м, по словам бизнесмена, таких проблем не было. Поэтому в «Тайгане» поселились тюлени. Планировалось приобретение пингвинов, еще тюленей…Засуха этого года создала проблемы в уходе за морским млекопитающим, и лишили его комфортных условий.

Во времена Украины, когда был полноводный Тайган (Тайганское водохранилище – ред.), было много воды и не было никаких ограничений, мы хотели и построили большой тюленятник, собирались привезти еще и пингвинов. Но Крым после перехода в Россию остался без воды, и эту проблему мы решали крайне сложно. Мы машинами привозили воду, солили ее, создавали, очень много фильтрационных установок у нас работало, подавался жидкий кислород, все это здесь работало все восемь лет. Но сегодня Крым стоит на пороге больших засух, водная проблема в Крыму все больше и острее встает…И мы понимаем, что нужные объемы воды мы уже не сможем получить, — рассказал Зубков.

По его словам, только для Маэстро были необходимы десятки кубометров воды еженедельно. Зубков надеется, что на новом месте, в новых условиях «крымскому тюленю» будет гораздо лучше. Уехал в Геленджик Маэстро со всеми документами.

Но не совсем понятно, куда именно отправилось животное. 8 августа РИА Новости (со ссылкой на Зубкова) сообщало , что речь идет о Геленджикском дельфинарии в Архипо-Осиповке. Но сегодня в Архипо-Осиповском дельфинарии Геленджика опровергли передачу тюленя из Крыма.

Нам ничего не передавали, это ложная информация, — заявили РИА Новости в администрации дельфинария, о котором говорил Олег Зубков.

Можно предположить, что владелец «Тайгана» перепутал названия дельфинариев, так как в Геленджике их два. Однако в ЗАО «Геленджикский дельфинарий» также не смогли подтвердить данные о том, что передача состоялась.