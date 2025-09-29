Нашествие медуз в Азовском море — это надолго

По его словам, Азовское море изначально формировалось как мелководный водоем с мощным притоком пресной воды.
Сегодня этот приток ослаб из-за климата и водозабора. В результате в Азов все активнее проникает более соленая вода из Черного моря, – отметил Мельников.
Именно рост солености создает комфортные условия для медуз, которым пресная вода мешает развиваться.
Ученый также добавил, что увеличение численности медуз меняет пищевую цепочку: уменьшается количество планктона и мальков рыб, что ударяет по рыбным запасам.
Из-за этого образуются колоссальные заморы рыбы, как в Черном море, – подчеркнул он.
По мнению Мельникова, тенденция не временная. Если климат будет продолжать меняться, а сток пресной воды – снижаться, количество медуз в Азовском море только возрастет.
Он считает, что смягчить процесс можно лишь при комплексном подходе: восстановлении баланса пресных рек, строгом контроле за водозабором и экологических мерах по сохранению водосборных территорий.
