Нашествие медуз в Азовском море — это надолго

фото: © РИА Новости Крым . Галина Оленева

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 29.09.2025

Нашествие медуз в Азовском море, которое последние годы тревожит жителей и туристов, связано с глубинными изменениями экосистемы региона. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников.

По его словам, Азовское море изначально формировалось как мелководный водоем с мощным притоком пресной воды.

Сегодня этот приток ослаб из-за климата и водозабора. В результате в Азов все активнее проникает более соленая вода из Черного моря, – отметил Мельников.

Именно рост солености создает комфортные условия для медуз, которым пресная вода мешает развиваться.

Ученый также добавил, что увеличение численности медуз меняет пищевую цепочку: уменьшается количество планктона и мальков рыб, что ударяет по рыбным запасам.

Из-за этого образуются колоссальные заморы рыбы, как в Черном море, – подчеркнул он.

По мнению Мельникова, тенденция не временная. Если климат будет продолжать меняться, а сток пресной воды – снижаться, количество медуз в Азовском море только возрастет.

Он считает, что смягчить процесс можно лишь при комплексном подходе: восстановлении баланса пресных рек, строгом контроле за водозабором и экологических мерах по сохранению водосборных территорий.

Просмотры: 3 159

