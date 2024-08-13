Нашкодил за рулем и остался без «Шкоды». Поучительная история из Симферопольского района

У жителя Симферопольского района за нетрезвое вождение конфискован автомобиль «Шкода».

Прокуратура Железнодорожного района города Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Симферопольского района. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), — рассказали в прокуратуре.

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в середине апреля 2024 года был повторно остановлен сотрудниками ГАИ в переулке Персиковый. Поведение водителя вызвало подозрение у сотрудников ГАИ о нахождении его в состоянии опьянения, однако водитель от прохождения медицинского освидетельствования на месте остановки, а также в медицинском учреждении, отказался.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль «Шкода», которым управлял подсудимый, конфискован в доход государства.

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