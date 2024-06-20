Нашлись деньги на благоустройство туристического центра Феодосии

Работы будут выполнены в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» государственная поддержка в размере 143, 3 млн. рублей будет оказана Феодосии «на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма». Звучит расплывчато? А так: «на проект развития общественных территорий муниципального образования». Тоже мало конкретики? Хорошо, на «обустройство туристского центра города» в 2024 году. Проект «Феодосийский уезд» уже прошел предварительный отбор конкурсной комиссии при министерстве курортов и туризма РК.

Комплексное обустройство туристского центра Феодосии будет проходить в шаговой доступности от известных достопримечательностей по туристическому маршруту, начиная от Дачи Стамболи и вдоль всей набережной, мимо картинной галереи им. И. Айвазовского вплоть до памятника Афанасию Никитину и Доковой башни.

Феодосия – город с тысячелетней историей, сохранивший на своих старинных улицах множество объектов показа – свидетелей эпох, музеев, культовых сооружений, дореволюционных зданий и дач. Важно не нарушить эту атмосферу исторической городской среды, но при этом аккуратно дать новую жизнь туристическому центру, — отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

Сообщается, что это уже третий, так называемый туркод города, после Евпатории и Алупки, который будет реализован в Республике Крым, и где будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, озеленением, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, фотозонами, фонтанами, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных людей, при обязательном условии сохранения исторического наследия, существующей среды и ландшафта.

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