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Нашёл несколько банковских карт, украл деньги, пропил их и проел: инцидент в Севастополе
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Нашёл несколько банковских карт, украл деньги, пропил их и проел: инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:51 13.09.2024

Злоумышленником оказался 49-летний ранее законопослушный местный житель, который нашел несколько банковских карт и воспользовался ими.

В ОМВД России по Гагаринскому району обратился 19-летний севастополец c заявлением о хищении денежных средств с банковского счета. Молодой человек обнаружил, что у него пропали две банковские карты, одна из которых была кредитной. Как только он осознал факт пропажи, сразу решил их заблокировать, однако с кредитки уже была списана почти 21 тысяча рублей.  Как оказалось позже, его карты нашёл на улице прохожий и в течение вечера расплачивался за алкоголь и продукты питания.  Несмотря на то, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, участковый уполномоченный во время просмотра записей с камер наблюдения узнал его и вспомнил адрес проживания, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

После задержания, находясь в отделе полиции, злоумышленник признался в содеянном, объяснив свой поступок незнанием того, что трата денег с найденной карты также является хищением.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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