Насколько в Крыму увеличили прожиточный минимум?

В России на сегодняшний день повышен МРОТ и прожиточный минимум. Об этом сегодня сообщил Президент РФ Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.

Это, на первый взгляд, небольшое увеличение, но сразу повышаются социальные выплаты и это отражается даже на индексации пенсий. Без сомнения, это бюджет социальной направленности, — сказал Путин.

По данным министерства труда и социальной защиты РК среднедушевые денежные доходы крымчан за январь-сентябрь 2021 года выросли (по сравнению с соответствующим периодом 2020 года) на 12,5 % и составили 24 338 рублей (по Российской Федерации – увеличились на 11,2 % и составили 37 016 руб.).

По информации Пенсионного фонда РФ по Крыму, в республике увеличен и прожиточный минимум пенсионера. В 2021 году он составляет 9 546 рублей, что на 634 рубля выше, чем в прошлом году.

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