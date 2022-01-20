Наследникам разрешат оспаривать в суде отцовство

Наследников наделят правом оспаривать в суде отцовство — такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Авторы инициативы из кабмина, сообщает
В пояснительной записке говорится, что таким образом, не создается возможности для защиты интересов наследников лица, записанного в качестве отца ребенка в книге записей рождений на основании подложных документов.
В правительстве предложили уточнить перечень лиц, имеющих право оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений. Таким правом наделяется наследник лица, записанного отцом ребенка. При этом требование об оспаривании отцовства подлежит удовлетворению в случае, если такая запись была произведена на основании подложных документов.
Проект федерального закона направлен на исполнение постановления Конституционного суда России.
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