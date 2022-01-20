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Наследникам разрешат оспаривать в суде отцовство

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:09 20.01.2022

Наследников наделят правом оспаривать в суде отцовство — такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Авторы инициативы из кабмина, сообщает «Российская газета», напомнили, что на данный момент указание родителей в книге записей рождений может быть оспорено только отцом или матерью ребенка, лицом, фактически являющегося родителем, самим ребенком, его опекуном, а также опекуном недееспособного родителя. Суды же отказывают в принятии исков наследников об оспаривании биологического родства со своим отцом.

В пояснительной записке говорится, что таким образом, не создается возможности для защиты интересов наследников лица, записанного в качестве отца ребенка в книге записей рождений на основании подложных документов.

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В правительстве предложили уточнить перечень лиц, имеющих право оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений. Таким правом наделяется наследник лица, записанного отцом ребенка. При этом требование об оспаривании отцовства подлежит удовлетворению в случае, если такая запись была произведена на основании подложных документов.

Проект федерального закона направлен на исполнение постановления Конституционного суда России.

Источник: «Российская газета»


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