Наследникам разрешат оспаривать в суде отцовство

Наследников наделят правом оспаривать в суде отцовство — такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Авторы инициативы из кабмина, сообщает «Российская газета» , напомнили, что на данный момент указание родителей в книге записей рождений может быть оспорено только отцом или матерью ребенка, лицом, фактически являющегося родителем, самим ребенком, его опекуном, а также опекуном недееспособного родителя. Суды же отказывают в принятии исков наследников об оспаривании биологического родства со своим отцом.

В пояснительной записке говорится, что таким образом, не создается возможности для защиты интересов наследников лица, записанного в качестве отца ребенка в книге записей рождений на основании подложных документов.

В правительстве предложили уточнить перечень лиц, имеющих право оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений. Таким правом наделяется наследник лица, записанного отцом ребенка. При этом требование об оспаривании отцовства подлежит удовлетворению в случае, если такая запись была произведена на основании подложных документов.

Проект федерального закона направлен на исполнение постановления Конституционного суда России.