Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Наследование и земля: в Андреевском муниципальном округе города Севастополя граждан принимал нотариус﻿
Новости Республики
Наследование и земля: в Андреевском муниципальном округе города Севастополя граждан принимал нотариус﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Наследование и земля: в Андреевском муниципальном округе города Севастополя граждан принимал нотариус﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:00 11.09.2025

Во втором полугодии 2025 года возобновились приемы в отдаленные муниципалитеты города Севастополя в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

09 сентября 2025 года нотариусом города Севастополя Инной Шагаровой проведён приём граждан в Андреевском муниципальном округе города Севастополя. Нотариус ответила на вопросы жителей, связанные с наследованием и земельными правоотношениями. Проведение подобных мероприятий является актуальным для населения отдалённых районов Севастополя.

Узнайте больше:  Нотариальная палата Севастополя: "Поздравляем с Днём юстиции!"

источник: Нотариальная палата города Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x