Наследование и земля: в Андреевском муниципальном округе города Севастополя граждан принимал нотариус﻿

Во втором полугодии 2025 года возобновились приемы в отдаленные муниципалитеты города Севастополя в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
09 сентября 2025 года нотариусом города Севастополя Инной Шагаровой проведён приём граждан в Андреевском муниципальном округе города Севастополя. Нотариус ответила на вопросы жителей, связанные с наследованием и земельными правоотношениями. Проведение подобных мероприятий является актуальным для населения отдалённых районов Севастополя.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
