Насосное оборудование Wilo. Техника для применения в быту и использования в промышленных условиях

Насосное оборудование немецкой компании WILO — из разряда той техники, которую с успехом используют как для решения бытовых задач, так и в промышленных условиях. В частности, такого рода устройства стоят на службе у коммунальных служб, предприятий водного хозяйства, решают проблемы, связанные с обеспечением жизнедеятельности зданий и сооружений. Столь широкая сфера применения обусловлена тем, что свою продукцию Группа WILO создаёт с использованием инновационных технологий, позволяющих разрабатывать индивидуальные проекты под решение определённых задач. При этом насосное оборудование компании доступно для покупки через сертифицированные магазины https://wl-russia.ru/, что позволяет подбирать технику в зависимости от конкретных нужд.

Насосы Wilo — ассортимент

Ассортимент компании в том, что касается насосного оборудования, по-настоящему велик. Модельный ряд включает в себя устройства для работы в системах охлаждения, отопления, водоснабжения, кондиционирования, для отвода сточных масс и дренажа. Причём это могут быть как компактные установки, так и станции, рассчитанные на работу в условиях больших нагрузок.

Что касается типов, то насосное оборудование WILO — это:

дренажные и канализационные установки;

скважинные насосы;

насосы повышающие давление;

циркуляционные.

Разумеется, в каждой категории есть более или менее востребованные модели, однако, как отмечают эксперты, вся техника WILO — это качество, оговоренное как немецкими, так и мировыми стандартами.

Качество гарантируется специальной системой контроля, внедренной на всех предприятиях промышленной группы. Производственные комплексы Wilo сертифицированы по международным стандартам качества ISO 9001, 14001 и VDA 6.1, — отмечают специалисты компании.

Насосы Wilo — цена вопроса

Естественно, когда речь идёт о технике, занимающей лидирующие позиции на рынке, то сложно ждать цен «ниже низких». Да и не нужно. Качество ведь основывается на добротных производных, которые априори копейки стоить не могут. Прибавьте сюда также труд высококлассных специалистов.

Однако, компания WILO даёт фору многим из своих коллег по отрасли ещё и потому, что создаёт технику в разных бюджетных категориях. Так, к примеру, сегодня в России в топе наиболее популярных насосных установок значатся:

насосная станция Wilo HWJ 203 EM-2, стоимостью более 20 000 рублей

погружной насос для сточных вод Wilo Drain TMW 32/8, стоимостью «плюс-минус» 9 000 рублей



и повысительный насос Wilo PB 088EA, стоимостью порядка 5000 рублей



Другими словами, сотрудничая с компанией WILO, труда не составит подобрать не только наиболее подходящее оборудование по техническим характеристикам, но и с точки зрения финансовых затрат.

И — да: компания WILO, создавая технику, отвечает не только за её качество в момент продажи. Специалисты не оставляют установки без внимания и во время её эксплуатации приобретателями:

Wilo осуществляет гарантийное обслуживание на всей территории Российской Федерации через авторизованные сервисные организации. Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт и/или замену узла оборудования, имеющего заводские дефекты, в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя, — отмечают специалисты компании.