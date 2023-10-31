Настоящая легенда. Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч»!

Вручение «Золотого мяча» за последние полтора десятка лет превратилось в площадку для холиваров между фанатами Роналду и Месси, но времена меняются и два гения отошли на второй план. Из четырех последних обладателей награды три уже не выступают в Европе. Да и многим откровенно надоело наблюдать за награждением одних и тех же людей. В этом году в клубном футболе доминировал «Ман Сити», а главный индивидуальный приз по законам жанра должен взять самый результативный игрок «горожан» Эрлинг Голанд , однако взял его именно Лионель Месси. Насколько высоки были его шансы на награду, можно было отследить здесь.

Справедливо ли это?

Можно сравнить вручение «Золотого мяча» с наградой «Оскар», когда награду далеко не всегда забирает самый кассовый сбор, а тот, который подходит под концепт премии. Чемпионат мира всегда имел чрезвычайно важное значение для определения победителя.

Миниатюрный гений полностью заслуживает рекордного восьмого Золотого мяча, несмотря на разочаровывающий сезон 2022/23 на клубном уровне:

Для меня было абсолютной привилегией наблюдать за Лионелем Месси на протяжении почти двух десятилетий. Мгновение за моментом завораживающего, захватывающего дух футбола. Он подарок футбольных богов. Я так рад, что он завоевал главный приз в нашем виде спорта. Gracias y felicidades, Campeón.

Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер всегда был ярым сторонником Месси до такой степени, что некоторые критики обвиняли его в предвзятости в освещении событий в качестве ведущего BBC Sport. Но его дань уважения капитану сборной Аргентины в социальных сетях после финального чемпионата мира была идеальной.

Невозможно было не испытывать эмоций при виде Месси, поднимающего единственный трофей, который так долго ускользал от него в Катаре. Он потерпел неудачу с Аргентиной на финальном этапе 2014 года и боролся с бременем огромных ожиданий на международной арене с тех пор, как девять лет назад он дебютировал в качестве длинноволосого подростка.

До 1995-го никто из неевропейцев награду получить не мог, поэтому многие крупные игроки, в том числе и герои мировых чемпионатов, оставались без «ЗМ». Но тот же Паоло Росси в 1982 или Маттеус в 1990 получили свои призы за перфомансы на мировом первенстве. Если бы не это правило, то в 1986-м Игорь Беланов точно уступил бы Диего Марадоне, но и его голы за сборную СССР тоже оказали существенное влияние на выбор «Франс Футбола». Из более свежих примеров: Роналдо в 2002-м, Каннаваро в 2006-м. Оба провели не выдающиеся клубные сезоны, но ЧМ обеспечил им победу.

Правда, сам Месси эту традицию сломал, когда взял приз в 2010 году, обойдя победителей ЧМ Хави и Иньесту, а также Уэсли Снейдера, проведшего замечательный ЧМ, проигравшего в финале и взявшего требл с «Интером». В этом сезоне его главный конкурент тоже взял требл.

Что касается Месси, то тут нечего говорить – он действительно был лучшим футболистом в Катаре, а своей ролью для команды и влиянием на игру показал, что такой доминации не было уже очень давно. Месси – первый совершивший гол+пас в трех матчах ЧМ, начиная с 1966 года.

Лео стал первым по системе гол+пас за всю историю ЧМ (13+8). Месси – первый игрок в истории, кто забивал на всех стадиях турнира (групповой этап, 1/8, 1/4, 1/2 и финал) за один чемпионат. Он пять раз брал награду лучшему игроку матча, что тоже является рекордом. Он самый возрастной футболист, сделавший дубль в финале и самый возрастной футболист, забивший 5 голов на ЧМ.

Если выбирать самый яркий индивидуальный перформанс сезона, то месяц в Катаре от аргентинца был именно таким. Месси осознанно подводил себя ментально и свой организм под этот турнир, что мы и увидели во второй части сезона. Титул в Лиге 1 вряд ли прибавляет много баллов для победы.

Проблема еще и в том, что это выступление многими воспринимается как нечто из далекого прошлого. Турнир играли, когда сезон только набирал обороты, а до ключевых матчей в ЛЧ оставалось несколько месяцев. Сейчас Месси больше ассоциируется с бекхэмовской тусовкой в ​​Майами, чем с футболистом, проведшим мощный сезон. Если бы турнир проходил летом, при условии, что Лео отыграл бы его так же, то восприятие было бы несколько другим, согласитесь.

Хотя и статистика Месси действительно удивительна: за клуб и сборную он совершил 67 голевых действий, что даже на одно больше, чем у Холанда за прошлый сезон. Его средний балл 7,86 – ни у одного игрока не было больше.

По действиям, приводящим к ударам по воротам соперника, он занимает второе место среди топ-лиг Европы, уступая Бруну Фернандешу. За сезон он совершил 35 действий, которые привели к голу в ворота соперника «ПСЖ» – больше всего в Европе. Месси сделал 102 успешных обводки в чемпионате. На голевое действие в прошлом сезоне за парижан у него в среднем уходило 89 минут – 21 гол и 21 голевая передача.

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