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Наталья Поклонкая язвительно прокомментировала нововведения на Украине по поездкам в РФ
Фото: Фб

Наталья Поклонкая язвительно прокомментировала нововведения на Украине по поездкам в РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 20:38 01.03.2020

Как мы уже сообщали, с 1 марта Украина выпускает своих граждан в Россию только по загранпаспорту. Нововведение прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Скоро уже и не нужны будут паспорта граждан Украины — наверное, украинцев объявят «гражданами мира», чтобы быть поближе к Европе и США. А зачем человеку паспорт того государства, которое пытается уничтожить всё самое дорогое и ценное? Ведь там хотят стереть память о наших дедушках и бабушках, которые погибли, сражаясь с фашистами… Бандеровцев — понять и простить… И не надо ходить на парады Победы… Ведь это же не по фэншую нового государства! А если кто-то посмеет сказать, что украинцы и россияне — братский народ, то… «Не смейте так говорить! Это госизмена! Вы предатель!».

Скоро с самого рождения людям начнут выдавать загранпаспорта. И если сегодня предоставить выбор украинцам, какой паспорт им получать, думаю, многие сразу выберут загранпаспорт, поскольку обычный паспорт гражданина Украины не сулит ничего хорошего… да и не имеет ничего общего с настоящей Украиной… Это путь к саморазрушению.

Господа руководители, вы теряете страну, вы рушите фундамент, на котором всегда стояла Украина. После госпереворота нынешнее украинское государство всё дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины… Опомнитесь! Украина другая — вы не имеете с ней ничего общего, — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

Наталья Поклонкая язвительно прокомментировала нововведения на Украине по поездкам в РФ

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