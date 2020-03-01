Наталья Поклонкая язвительно прокомментировала нововведения на Украине по поездкам в РФ

Как мы уже сообщали, с 1 марта Украина выпускает своих граждан в Россию только по загранпаспорту. Нововведение прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Скоро уже и не нужны будут паспорта граждан Украины — наверное, украинцев объявят «гражданами мира», чтобы быть поближе к Европе и США. А зачем человеку паспорт того государства, которое пытается уничтожить всё самое дорогое и ценное? Ведь там хотят стереть память о наших дедушках и бабушках, которые погибли, сражаясь с фашистами… Бандеровцев — понять и простить… И не надо ходить на парады Победы… Ведь это же не по фэншую нового государства! А если кто-то посмеет сказать, что украинцы и россияне — братский народ, то… «Не смейте так говорить! Это госизмена! Вы предатель!».

Скоро с самого рождения людям начнут выдавать загранпаспорта. И если сегодня предоставить выбор украинцам, какой паспорт им получать, думаю, многие сразу выберут загранпаспорт, поскольку обычный паспорт гражданина Украины не сулит ничего хорошего… да и не имеет ничего общего с настоящей Украиной… Это путь к саморазрушению.