Наталья Поклонская призвала не только критиковать, но и дополнять законопроект о домашнем насилии

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала на своей странице в Facebook нашумевший спорный законопроект о домашнем насилии. По ее мнению, документ нуждается в серьёзных изменениях. Поклонская пообещала в январе внести в законопроект свои поправки, а еще она ждет предложений от избирателей, крымчан.

Призываю всех не только критиковать, но и поучаствовать в доработке документа! Моё личное убеждение: законы, которые мы принимаем, должны быть для людей, а не наоборот. Именно поэтому для меня важно услышать мнение народа по данному законопроекту.Пишите свои предложения, а мои помощники и юристы их обработают. Прошу активного участия!

Мой личный опыт подсказывает, что изменения в семейном законодательстве очень нужны! Например, судебное предписание, которое поможет женщине обезопасить себя и ребёнка от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю. Такая бумажка, выданная в суде, спасёт сотни жизней тех, кто не может себя защитить.

Для начала предлагаю изменить название законопроекта — пусть это будет «Закон об укреплении и сохранении семьи». Не нужно выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев. Это одна из первых поправок, а остальные давайте подготовим все вместе, — призвала Поклонская.