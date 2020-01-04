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Наталья Поклонская призвала не только критиковать, но и дополнять законопроект о домашнем насилии
Фото: ФБ

Наталья Поклонская призвала не только критиковать, но и дополнять законопроект о домашнем насилии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:42 04.01.2020

А еще переименовать его в Закон «Об укреплении и сохранении семьи».

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала на своей странице в Facebook нашумевший спорный законопроект о домашнем насилии. По ее мнению, документ нуждается в серьёзных изменениях. Поклонская пообещала в январе внести в законопроект свои поправки, а еще она ждет предложений от избирателей, крымчан.

Призываю всех не только критиковать, но и поучаствовать в доработке документа! Моё личное убеждение: законы, которые мы принимаем, должны быть для людей, а не наоборот. Именно поэтому для меня важно услышать мнение народа по данному законопроекту.Пишите свои предложения, а мои помощники и юристы их обработают. Прошу активного участия!

Мой личный опыт подсказывает, что изменения в семейном законодательстве очень нужны! Например, судебное предписание, которое поможет женщине обезопасить себя и ребёнка от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю. Такая бумажка, выданная в суде, спасёт сотни жизней тех, кто не может себя защитить.

Для начала предлагаю изменить название законопроекта — пусть это будет «Закон об укреплении и сохранении семьи». Не нужно выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев. Это одна из первых поправок, а остальные давайте подготовим все вместе, — призвала Поклонская.

Напомним, законопроект официально именуется «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». С ним все непросто. 90% тех, кто обсуждает и осуждает закон, его не читали. Кто-то боится, что из семей «начнут выносить спор», кто-то свято верит в отцовское право «на ремень», а кто-то боится «наступления ювенальной юстиции» и то, что при определенных обстоятельствах «детей отберут». Текст законопроекта — ЗДЕСЬ. Читайте, думайте.

Наталья Поклонская призвала не только критиковать, но и дополнять законопроект о домашнем насилии

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