Наталья Поклонская призвала объективно разобраться с вопросами по парку львов «Тайган»

И раскритиковала Олега Зубкова.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская на своей странице в Facebook сообщила, что сделала депутатские запросы по всем проблемным вопросам парка львов «Тайган».

Я сделала депутатские запросы по обращениям защитников Зубкова — пусть теперь прокуроры разберутся по всем вопросам, — написала Поклонская. — Призываю объективно разобраться в данной проблеме, обратив внимание на то, что она беспокоит очень многих людей.

В то же время Поклонская нелицеприятно высказалась по поводу самого Олега Зубкова (учредителя и владельца сафари-парка), напомнив ему и судебные дела, и скандалы с «Тайганом», и «украинские времена».

Конечно, я не могу сказать, что вообще не существует проблем с бизнесом в Крыму, но история с Зубковым — особый случай. Человек, для которого закон не писан и не существует никаких моральных устоев, мастерски манипулирует чувствами и проблемами людей. Записывая слезливые обращения, он провоцирует волну народного гнева против власти, хотя к нему самому возникает очень много вопросов (ещё со времён Украины) по поводу соблюдения законов, — отметила Поклонская.

Интересно, что ее пост в соцсети вызвал шквал комментариев «защитников «Тайгана», которые «просклоняли» Поклонскую на все лады. Мы подсчитали: из 100 комментариев только 3 «на стороне Поклонской». Еще интереснее «гендерный состав» сторонников Зубкова на странице депутата: трое мужчин и 28 женщин. Число их комментариев растет. И, честно говоря, «праведный гнев» немного непонятен. Поклонская же призвала объективно разобраться в ситуации, то есть добиться торжества правды. Что не так?