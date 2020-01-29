Наталья Поклонская считает необходимым опровергать фейковые «исторические новости»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала шквал фейковых новостей о второй мировой войне. По ее словам, общество проваливается в мир фейковых новостей, словно Алиса в кроличью нору.

Вот приходят новые «вести с полей»: «Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима», «Первый Президент Украины Леонид Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове»… Похоже, сумасшествие входит в норму — и даже в моду. Мне пишут: «Зачем вы реагируете на все эти бредни? Ведь всё и так понятно!». Вы, наверное, просто не понимаете миссии этих диверсантов — они закладывают исторические бомбы, которые взорвутся через 20-30 лет. Например, появится учебник по истории с картинкой Брэда Питта, вышибающего ногой дверь в Освенцим… Или со ссылкой на первого украинского президента — он же важный человек, ёлки-палки! Не забудут также упомянуть о сговоре СССР и Третьего Рейха утопить мир в крови, возложить на СССР вину за Холокост, а также что Россия, как правопреемник, должна платить всем репарации, — подчеркнула Поклонская.

Она уверена: обязательно нужен специальный Интернет-портал, где историки будут опровергать подобные бредовые фейки.

Большинство войн начинаются с того, что кто-то придумал свою правду — все загубленные жизни в кровавых бойнях ложатся на таких клеветников. Мы в Украине этого хлебнули сполна, — подытожила Поклонская.

Она также приравняла «фейкометов от истории» к информационным террористам.