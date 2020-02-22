Наталья Поклонская: в российском Крыму готовы принять украинцев, эвакуированных из Китая

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала события в украинском селе Новые Санжары, где местные жители «взбунтовались» против приезда соотечественников из Китая. Заметим, здоровых соотечественников, «не подцепивших» коронавирусную инфекцию.

Ау! Люди! Вы чего? Была бы ваша воля, так вы бы убили и сожгли на костре этих несчастных, пытающихся вернуться на Родину — в Украину, — в сердцах написала на своей странице в Facebook Поклонская. — Вы готовы сжечь людей! Бросаете камни в них, как в прокажённых! Вообще-то на карантин от бешенства надо закрывать таких невменяемых, готовых избавиться от человека только лишь потому, что тот попал в беду. Опомнитесь! Когда-нибудь и вам понадобится помощь людей — как тогда будете смотреть им в глаза?

Она провели параллели с майданом 2014-го. Тогда тоже свора неадекватных «свободолюбивых» украинцев была готова уничтожить всех крымчан и жителей Донбасса. Выводы — неутешительные.

Украинский народ всегда был отзывчивым и радушным. Что же произошло после «Революции Достоинства»? Такое чувство, что не осталось украинцев, а появились дикие племена и неадекватные адепты «секты Бандеры», зацикленные на мнимой «свободі та незалежності». Это как раз тот случай, когда стыдно не за руководство страны, а наоборот — руководству стыдно за часть людей. Скоро будут требовать от Президента лишать гражданства Украины тех, кто говорит по-русски, заболел коронавирусом, житель Донбасса, — отметила Поклонская.

Она подытожила: