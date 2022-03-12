Поклонская рассказала об антирусской истерии на Западе и посоветовала психологическую помощь от Россотрудничества

Заместитель главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Наталья Поклонская рассказала , что на «горячую линию» Россотрудничества обратилась женщина с информацией: в Париже из названия Русской консерватории имени Сергея Рахманинова (Conservatoire Russe de Serge Rachmaninoff) вычеркнули слово «Русская». Фамилию Рахманинова оставили — и на том спасибо. Как оказалось, ещё до консерватории парижская школа дополнительного образования «Русская гимназия № 1» стала просто «Гимназией № 1».

Культура, искусство, образование, творчество — те непреложные столпы, которые должны объединять нас (а может, и примирять). Я призываю всех наших зарубежных коллег не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл. То, что происходит в Украине, — это ужасно. Но никто не способен увидеть всю правду, истину, какая она есть (с ней неудобно жить). Сказать о сострадании и сопереживании людям в Украине, оказавшимся заложниками тяжелейшей ситуации, гуманитарной катастрофы, — ничего не сказать… Русские и другие народы, любой нормальный человек (независимо от национальной принадлежности) сегодня живёт надеждой, что вот-вот всё закончится. Но при чём здесь Рахманинов, Чайковский, Шостакович, Римский-Корсаков и их принадлежность к русскому народу и культуре? Как повлияет вычёркивание из истории их имён? Русский балет, русская классическая музыка, русская литература — это и есть исторический вклад России в мировую культуру, а не медведь, водка и балалайка, которые хотят видеть на Западе, — отметила Поклонская.

По ее информации, сотни людей ежедневно используют «горячую линию» Россотрудничества (всего ей воспользовались более 4 тыс. человек). Очень часто нужна моральная поддержка, психологическая помощь. Соотечественникам трудно выживать в условиях антирусской истерии.

На нашей горячей линии Россотрудничества открыт раздел «Психологическая помощь» — каждый человек может получить поддержку специалистов абсолютно бесплатно. Для этого необходимо перейти по ссылке https://t.me/rs_hotbot и выбрать раздел «Психологическая помощь». Выражаю искреннюю благодарность психологам-профессионалам за совместную работу и помощь простым людям. И ещё раз скажу: сопереживаю каждому человеку. Если бы могла помочь, сделала бы всё возможное, — заверила Наталья Поклонская.

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