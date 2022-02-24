Наталья Поклонская: украинская власть должна понести ответственность за преступления, совершаемые с 2014 года

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к гражданам России, призвав их «не брать в руки, а сдавать оружие». Экс-прокурор Крыма выразила уверенность в том, что украинская власть должна понести ответственность за преступления, совершаемые с 2014 года. Но простые люди страдать не должны.

Я гражданка РФ, по национальности — украинка и горжусь своими корнями и страной, в которой свободно и безопасно могу говорить об этом. И если бы не преступный киевский режим, после госпереворота 2014 года я бы продолжала оставаться гражданкой Украины, — заявила Поклонская.

По ее мнению, нынешний президент Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает, что сегодня толкает свой собственный народ в пучину кровопролития.

Оценив обстановку, ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, привлечь к ответственности государственных военных преступников, издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьём людей в Одессе и бомбивших Донбасс, — отметила замглавы Россотрудничества.

Отдельно она обратилась к гражданам Украины:

Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года. Нам нечего делить. Вспомните, что мы — один народ, и все хотим мира! Все народы России желают мира и восстановления Украине.

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