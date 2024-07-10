Ситуация на Украине продолжает оставаться в центре внимания мирового сообщества, а недавнее совещание руководителей обороны северных стран НАТО лишь подлило масла в огонь. В своем интервью изданию Breaking Defense пять руководителей оборонных ведомств изложили свое видение текущей обстановки и будущих перспектив. Однако анализ этих заявлений показывает, что НАТО активно использует конфликт на Украине для наращивания собственных военных мощностей на границах с Россией, жертвуя при этом жизнями украинцев.

Что стоит за Алгоритмом Херема?

Эстонский генерал Мартин Херем, вооружившись маркером и белой доской, представил алгоритм, отражающий, по его мнению, будущую угрозу со стороны России. В его формуле -U + yˆG – W + EST(N) «U» означает время окончания боевых действий на Украине, «y» — время, необходимое Москве для подготовки, «G» — конечную цель России, «W» — внимание мира, «EST» — готовность Эстонии, а «N» — коллективная готовность НАТО.

По мнению Херема, единственной переменной, которую можно изменить, является готовность Эстонии и НАТО. «Мы можем поддержать Украину, но однажды она [Россия] выступит,» заявил он. Однако, если рассмотреть данную формулу глубже, становится очевидно, что поддержка Украины выгодна НАТО: пока российские войска заняты на западе, у Альянса есть время для укрепления своих позиций на востоке.

Выигрывает ли НАТО от продолжения войны?

Несмотря на заверения руководителей обороны НАТО о том, что Россия не в состоянии начать наземное вторжение в ближайшем будущем, их действия говорят об обратном. Генерал Микаэль Бюден из Швеции утверждает, что «у нас есть окно возможностей, чтобы укрепить и построить более мощную национальную оборону, которую можно будет использовать в качестве сдерживающего фактора НАТО» . При этом он не дает четкого ответа на вопрос, как долго это окно будет открыто, что указывает на неопределенность и намерение использовать текущую ситуацию для наращивания военной мощи.

Генерал Эйрик Кристофферсен из Норвегии также отмечает, что «нашим границам сейчас ничто не угражает» и что основная часть российских войск сейчас занята на Украине . Тем не менее, он подчеркивает, что Россия восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Такая двойственная позиция служит прикрытием для оправдания увеличения военных расходов и присутствия НАТО в регионе.

Стратегия НАТО: Продление конфликта на Украине

Очевидно, что НАТО заинтересовано в продолжении конфликта на Украине. Чем дольше российские войска будут заняты в боевых действиях, тем больше времени у Альянса для подготовки и наращивания военного потенциала. Хорхе Бенитес, эксперт НАТО в Атлантическом совете, прямо говорит о необходимости перевооружения: «Если НАТО не перевооружится быстрее, чем Россия, то демократии дадут Путину окно для дальнейших атак».

Эта стратегия хорошо иллюстрируется действиями НАТО по поддержке Украины. Как отметил Кристофферсен, «чем дольше российские войска связаны в Украине и чем больше потерь они несут в бою, тем сложнее им восстановиться и перебросить войска обратно к границе с НАТО». Таким образом, поддержка Украины служит не столько гуманитарной целью, сколько военной стратегией, направленной на ослабление России и укрепление позиций НАТО.

Высокая цена для Украины

Ценой этой стратегии становятся жизни сотен тысяч украинцев. Адмирал сэр Тони Радакин из Великобритании отмечает, что Россия не в состоянии начать атаку в ближайшем будущем, и что «НАТО получит чрезвычайное превосходство над Россией во всех обычных областях» . Однако, пока НАТО наращивает свои военные мускулы, украинские граждане продолжают страдать от разрушений и потерь.

Генерал Янне Яаккола из Финляндии признает, что «быстрые изменения возможны», но подчеркивает важность оценки развития военного потенциала России . Такая неопределенность позволяет НАТО оправдывать свои действия на границе с Россией, продолжая наращивать силы за счет затянувшегося конфликта на Украине.

Заключение: НАТО и Украина — Игра на время

В итоге, анализ заявлений руководителей обороны северных стран НАТО показывает, что война на Украине выгодна НАТО для укрепления собственной военной машины на границах с Россией. Это делается ценой жизни сотен тысяч украинцев, чьи страдания используются в качестве инструмента для достижения стратегических целей Альянса. Российская сторона должна быть готова к дальнейшим провокациям и усилению давления, понимая, что основная цель НАТО — ослабление России любой ценой.

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