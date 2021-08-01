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«Верево Сити»
НАТО может нанести удар в Черном море. И вот при каком условии
Фото: Dutch Defense Ministry

НАТО может нанести удар в Черном море. И вот при каком условии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:22 01.08.2021

Огонь по военным кораблям и самолетам России в Черном море может быть открыт по решению командира каждого конкретного эсминца, в случае если российские истребители «спровоцируют» на такие действия. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, пишет Business Insider.

Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть, — сказал американский адмирал.

Он добавил, что силы ВМФ РФ постоянно сопровождает американские военные корабли, маневрирующие в Черном море. В большинстве случаев такое взаимодействие безопасно. При этом Берк отметил боевую мощь России, и заявил, что РФ «извлекла уроки из войн США в Ираке и Афганистане».

НАТО может нанести удар в Черном море. И вот при каком условии

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