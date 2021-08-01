НАТО может нанести удар в Черном море. И вот при каком условии

Огонь по военным кораблям и самолетам России в Черном море может быть открыт по решению командира каждого конкретного эсминца, в случае если российские истребители «спровоцируют» на такие действия. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, пишет Business Insider .

Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть, — сказал американский адмирал.

Он добавил, что силы ВМФ РФ постоянно сопровождает американские военные корабли, маневрирующие в Черном море. В большинстве случаев такое взаимодействие безопасно. При этом Берк отметил боевую мощь России, и заявил, что РФ «извлекла уроки из войн США в Ираке и Афганистане».