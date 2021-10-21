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 НАТО продолжает наращивать силы в Черноморском регионе
Иллюстрация: pxhere.com

НАТО продолжает наращивать силы в Черноморском регионе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 21.10.2021

НАТО усиливает и будет поддерживать на высоком уровне готовность реагирования в Черноморском регионе. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе.

Если мы говорим о Черном море, то мы усилили свое присутствие в этом регионе. Этот регион имеет стратегическое значение для НАТО, три страны-союзницы являются прибрежными государствами: Румыния, Болгария и Турция, также там находятся наши ближайшие партнеры Грузия и Украина. Мы стали свидетелями незаконной аннексии Крыма, агрессивного поведения России в Черном море, поэтому мы усилили наше присутствие в этом регионе в воздухе, на суше и на море. Мы постоянно оцениваем, что еще мы можем сделать, частично усиливая присутствие, но также частично усиливая нашу способность быстро размещать силы, если это требуется. Поэтому нам необходимо высокая готовность наших сил, — сказал Столтенберг.

 

НАТО продолжает наращивать силы в Черноморском регионе

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