 НАТО продолжает наращивать силы в Черноморском регионе

НАТО усиливает и будет поддерживать на высоком уровне готовность реагирования в Черноморском регионе. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе.

Если мы говорим о Черном море, то мы усилили свое присутствие в этом регионе. Этот регион имеет стратегическое значение для НАТО, три страны-союзницы являются прибрежными государствами: Румыния, Болгария и Турция, также там находятся наши ближайшие партнеры Грузия и Украина. Мы стали свидетелями незаконной аннексии Крыма, агрессивного поведения России в Черном море, поэтому мы усилили наше присутствие в этом регионе в воздухе, на суше и на море. Мы постоянно оцениваем, что еще мы можем сделать, частично усиливая присутствие, но также частично усиливая нашу способность быстро размещать силы, если это требуется. Поэтому нам необходимо высокая готовность наших сил, — сказал Столтенберг.