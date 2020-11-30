НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море

НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму, этот вопрос будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии. Об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО 1-2 декабря.

Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами, — заявил он.

Столтенберг отметил, что главы МИД этих стран примут участие в отдельной онлайн-сессии встречи министров иностранных дел НАТО 2 декабря.

Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе — Грузией и Украиной, — а также тремя странами НАТО — Турцией, Болгарией и Румынией. НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием, — сказал Столтенберг.