Национализация имущества в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Национализация имущества в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:47 15.01.2026

Крымский бюджет в 2025 году пополнился на 2,4 миллиарда рублей от национализации имущества врагов России. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Крымское имущество врагов России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. В результате этой работы в 2025 году в бюджет Крыма поступило 2,4 млрд рублей, — написал он в Telegram.

По данным Владимира Константинова, полученные от продажи деньги направляются на ремонты социальных, культурных, спортивных объектов, дорог, обустройство общественных территорий, поддержку участников СВО и их семей.

В конце декабря спикер крымского правительства сообщал, что за последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе – имущество предприятий, земельные участки, дома.

Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

источник: РИА Новости Крым 

