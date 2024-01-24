Национальные проекты за 2023 год в Республике Крым: представлены главные итоги реализации

Национальные проекты реализуются ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России. Строятся школы, новые дороги и стадионы, создаются новые места в детских садах, обновляется медицинское оборудование и организовываются онлайн-экскурсии.

В Республике Крым в 2023 году на реализацию национальных проектов направлено 22, 071 млрд рублей, в том числе средств федерального бюджета – 13, 580 млрд рублей. Израсходовано 22, 018 миллиардов (99,8%). Также республикой достигнуто выполнение 139 из 141 целевого показателя и 129 из 132 результатов.

На практике результаты работы нацпроектов ощутимее выражаются в социально-значимых объектах. Например, по нацпроекту «Демография» в 2023 году для 12 спортивных школ, 2 школ олимпийского резерва и 2-х школ муниципальных образований Республики Крым проведена установка комплектов спортивного оборудования на спортплощадки. В 14 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование, более 8 тыс. семей получили выплаты при рождении детей, достигнуто плановое значение в 100% по доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. За счет средств программы ОМС в текущем году в Республике Крым выполнена 881 процедура экстракорпорального оплодотворения на общую сумму 102,4 млн. руб.

В «Здравоохранении» в 2023 году осуществлены капитальные ремонты в 4 медицинских организациях, построено 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов и продолжается строительство 2-х поликлиник со сроком завершения в 2024 году. Приобретено 52 автомобиля для доставки пациентов в медицинские организации, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов для жителей отдаленных районов и 4 единицы оборудования в ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

Нацпроект «Образование» может также похвастаться весомыми результатами. В 2023 году создан и открыт детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «Симферопольская средняя школа №4 имени маршала Ф. И. Толбухина», открыто 50 «Точек роста», обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 11 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Поставлено профильное оборудование в 2 школы интернат. Открыт Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Крым «Импульс» в ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» и инновационная площадка дополнительного образования на базе МБ УДО «Станция юных техников»

В рамках работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году было благоустроено 71 общественная территория. Введены в эксплуатацию более 1088 тыс. кв. м жилья, благодаря чему перевыполнен план по жилищному строительству. Из аварийного жилья переселено 465 человек в 172 жилых помещения.

Значительные результаты достигнуты и по нацпроекту «Экология». В 2023 году выполнены работы по расчистке участков русла реки Салгир с притоками и русла реки Славянка, а общая площадь лесовосстановления составила 295 га. Завершены работы, предусмотренные техническим и первым этапом биологических мероприятий по рекультивации отработанных полигонов твердых коммунальных отходов в городе Белогорск. Продолжается рекультивация отработанного полигона твердых коммунальных отходов. Начато строительство трёх экотехнопарков: в Сакском районе мощностью 200 тыс. тонн/год, Белогорском районе мощностью 500 тыс. тонн/год» и Ленинском районе мощностью 160 тыс. тонн/год.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» обеспечил строительство 38 объектов дорожной сети, общей протяженностью 262,1 км., завершен ремонт и капитальный ремонт 23 искусственных сооружений общей протяженностью 829,8 пог.м.

Нацпроекты также направлены и на поддержку занятости, предпринимательства, производительности труда и экспорта. В рамках нацпроектов развивается искусственный интеллект, запускаются удобные и безопасные сервисы, обустраиваются виртуальные концертные залы и совершенствуются бизнес-процессы на предприятиях. Эти проекты реализуются во имя людей, для людей и в интересах людей.

По нацпроекту «Культура» в ушедшем году был открыто 2 виртуальных концертных зала, выполнен капитальный ремонт 5 учреждений культуры, а современное техническое оснащение получили 5 муниципальных музея. Произведено переоснащение 2 муниципальных библиотек по модельному стандарту и оснащение новым оборудованием 2 региональных театра столицы Крыма.

Участниками национального проекта «Производительность труда» за текущий год стали 43 новых предприятия, которые смогли успешно реализовали свои проекты и на практике обеспечить темпы роста производительности труда. Кроме того, в 2023 году прошли обучение по программе «Повышение производительности труда на предприятиях» 625 сотрудников.

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году 2 735 тыс. работников в сфере туризма получили господдержку. Выдано 18 субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив. В течение 2023 года на средства выделенной федеральной субсидии на общую сумму 374,8 млн. руб. города Алупка и Евпатория смогли внедрить в своих туристических центрах дизайн — коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство, где на данный момент завершается комплекс строительных работ.

Можно с уверенностью сказать, что все действующие национальные проекты доказали свою востребованность. Национальные проекты – это результат долгосрочной политики государства, направленной на улучшение ситуации в стране, что подтверждается конкретными мероприятиями и результатами.

Региональный проектный офис Республики Крым регулярно публикует на Портале Правительства Республики Крым новостные фоторепортажи по результатам проводимого мониторинга объектов региональных и национальных проектов, размещает ежемесячные аналитические презентации, посвященные достижению целевых показателей национальных проектов. С полным перечнем презентаций и динамикой развития по месяцам, начиная с 2019 года, можно ознакомиться по следующей ссылке.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)