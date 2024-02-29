Нацпроект «Семья». Многодетные крымчане поддерживают инициативу Президента РФ

Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию России анонсировал новый нацпроект «Семья», направленный на повышение качества жизни семей с детьми и повышение рождаемости.

Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии, — подчеркнул Президент РФ.

Андрей Богданов, отец 8 детей из Ялты, награжденный Орденом «Родительская слава» положительно оценивает эту инициативу:

Любые государственные меры, направленные на помощь семьям, мы воспринимаем с радостью. Финансовая поддержка, повышение доступности жилья — это очень важные и нужные меры. Могу сказать, что мы и сейчас чувствуем поддержку государства, и она постоянно усиливается. Но есть семьи, которым нужны дополнительные меры. Например, молодые семьи, которые пока не устроились в жизни. Для них финансовая нестабильность может быть серьезным препятствием для рождения детей.

Статистика свидетельствует: за последние 10 лет число многодетных семей в Крыму увеличилось. Сейчас их более 32 тысяч. В многодетных семьях Республики воспитываются 107 тысяч детей.