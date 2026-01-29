Нацпроект «Семья» в Севастополе: какие предметы можно получить в прокат для новорожденных

Перечень предметов первой необходимости:

1. детская коляска-трансформер;

2. детская прогулочная коляска;

3. кроватка для новорожденного с матрасом;

4. пеленальный столик;

5. детский стул для кормления ребенка;

6. ванна для купания новорожденного;

7. весы детские электронные для взвешивания новорожденных;

8. коляски для новорожденных;

9. коляски-трансформеры для близнецов;

10. прогулочные коляски для близнецов;

11. детские манежи;

12. ходунки;

13. автолюльки;

14. автокресла для детей от полугода;

15. шезлонги для новорожденных;

16. видеоняня;

17. коляска для тройни 2 в 1;

18. подножка для коляски;

19. кроватка для двойни с матрасом;

20. приставная колыбель;

21. складной манеж-кроватка;

22. пеленальный комод;

23. пеленальная доска;

24. развивающий стенд для ребенка с 6 месяцев;

25. подогреватель-стерилизатор для бутылочки;

26. сумка-переноска для новорожденного;

27. эргорюкзак для новорожденного;

28. развивающий коврик с дугами для новорожденного;

29. электронный термометр для воды.

Категории семей, которым предоставляется услуга:

• молодые семьи (оба супруга в возрасте до 35 лет включительно) или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно;

• женщины с детьми в возрасте до 2 лет, не состоящие в браке;

• семьи с детьми в возрасте до 2 лет, в которых один или оба супруга обучаются в Севастополе по очной форме обучения;

• многодетные семьи с детьми в возрасте до 2 лет;

• семьи с детьми-инвалидами в возрасте до 2 лет;

• малоимущие семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие детей в возрасте до 2 лет;

• приемные семьи и семьи, воспитывающие детей в возрасте до 2 лет под опекой;

• семьи, в которых один или оба супруга либо единственный родитель в неполной семье принимают (или принимали) участие в СВО, а также в обеспечении выполнения боевых задач в ходе СВО, имеющие детей в возрасте до 2 лет.

В рамках национального проекта «Семья» с начала года данной мерой поддержки воспользовались 27 семей. Она позволяет существенно сократить расходы и обеспечить ребенка всем необходимым в первые годы жизни. Предметы первой необходимости предоставляются во временное пользование сроком до 6 месяцев. В случае нуждаемости срок договора может быть продлен не более чем еще на 6 месяцев. Для получения вещей один из родителей подает в Центр социальной помощи семье и детям письменное заявление и согласие на обработку персональных данных, а также предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя и супруга (супруги), документ, подтверждающий место жительства, а при обращении представителя — документ, удостоверяющий его личность и полномочия, — рассказала директор Центра социальной помощи семье и детям Ирина Мочалова.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней со дня его поступления.

Для предоставления услуги необходимо обращаться в отделения Центра социальной помощи семье и детям по адресам:

ул. Пушкина, д. 18; ул. Н. Музыки, д. 30; ул. Курчатова, д. 11; ул. Умрихина, д. 3; ул. Льва Толстого, д. 32. Время работы: пн–чт — с 8:00 до 17:00, пт — с 8:00 до 15:45;

ул. Пожарова, д. 28-а. Время работы: пн–вс — с 8:00 до 20:00;

в семейный МФЦ на ул. Дзигунского, д. 19. Время работы: пн–чт — с 8:00 до 18:00, пт — с 8:00 до 17:00.

Контактный телефон: +7 (8692) 54-21-99.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя