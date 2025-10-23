Нацпроект «Семья»: в Севастополе строят новый детский сад

В Севастополе строится новый детский сад на 280 мест в районе 7-го километра Балаклавского шоссе. Работы идут в рамках регионального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».

Новое учреждение будет расположено в районе ЖК «Семисчастье», который сейчас строится по программе комплексного развития территорий. Генеральным подрядчиком выступает компания «СУ-82», уже зарекомендовавшая себя на строительстве и капитальном ремонте объектов образования в городе.

Детский сад будет рассчитан на 13 групп, в том числе четыре ясельных. Помещения будут разделены на функциональные блоки: игровые и спальные комнаты, помещения для занятий и творческого развития, санитарно-гигиенические блоки, столовая, медицинский и административный блок, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные и земляные работы: строители и техника сосредоточены на разработке котлована, устройстве фундамента. Впереди — начало монолитных работ. Общая площадь застройки превысит 2000 квадратных метров. Закончить строительство садика планируют в 2027 году.

Новый детский сад даст возможность более 200 семьям получить доступ к современным образовательным условиям в шаговой доступности от дома.

В дальнейшем на 7-м километре будут построены школа, поликлиника и еще три детских сада, один из которых построит инвестор за свой счет. За счет застройщика также будут проложены коммунальные сети, будут разбиты парки и построена дорожная сеть. По программе КРТ городу будет передано 5% квартир под служебное жилье.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя