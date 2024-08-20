Натворил дел на срок: и пьян был, и пытался дать взятку сотрудникам ДПС — инцидент в Евпатории

В ходе патрулирования ночью Евпатории сотрудниками дорожно-патрульной службы, на одной из улиц остановлен автомобиль ВАЗ-2104, под управлением 40-летнего жителя Сакского района, который управлял транспортным средством с признаками опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат оказался очевиден и показал превышение допустимой нормы более чем в три раза. Водитель транспортного средства, не желая быть привлеченным к ответственности настойчиво предлагал сотрудникам Госавтоинспекции денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. Мужчине неоднократно было разъяснено о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако он проигнорировал предупреждение и оставил в патрульном автомобиле указанную сумму. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки должностным лицам, — озвучили детали дорожного происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.
Житель Сакского района привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), транспортное средство помещено на стоянку временного задержания.
Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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