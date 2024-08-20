Натворил дел на срок: и пьян был, и пытался дать взятку сотрудникам ДПС — инцидент в Евпатории

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат оказался очевиден и показал превышение допустимой нормы более чем в три раза. Водитель транспортного средства, не желая быть привлеченным к ответственности настойчиво предлагал сотрудникам Госавтоинспекции денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. Мужчине неоднократно было разъяснено о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако он проигнорировал предупреждение и оставил в патрульном автомобиле указанную сумму. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки должностным лицам, — озвучили детали дорожного происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.