Научно-образовательный центр мирового уровня появится в Севастополе и Республике Крым

Губернатор Михаил Развожаев на заседании Совета научно-образовательных центров презентовал концепцию создания такого центра мирового уровня в Севастополе и Республике Крым.

Заседание вели заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и помощник Президента Андрей Фурсенко. Также в нем приняли участие Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, представители Министерства сельского хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства экономического развития, руководители крупных компаний.

Сегодня наша заявка вошла в пятёрку победителей конкурса Совета НОЦ. На конкурсный отбор было подано 14 заявок из 28 регионов-инициаторов. Заявку на НОЦ «МореАгроБиоТех» мы тщательно готовили от двух субъектов – Севастополя и Республики Крым. Он очень прикладной, с понятными специализациями и потенциальными партнерами. Общие с Республикой Крым компетенции, которые будут развивать наши университеты – это судостроение в партнерстве с ОСК (здесь делаем ставку на технологии будущего — безэкипажные корабли), технологичный агропром: развитие питомников для виноградарства, аквакультура — устричные и мидийные фермы, выращивание полезных водорослей, в том числе, в фармакологических целях, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Он отметил, что еще одно перспективное направление, традиционное для Севастополя — морское приборостроение.

Наши буйковые климатические системы уже сегодня занимают 8% мирового рынка подобных изделий. Коллеги из Республики Крым подготовили очень сильный проект развития инновационной долины «Агрополис». Компетенции будем развивать на базе двух университетов – СевГУ и Крымского федерального университет, — отметил губернатор Севастополя.

Михаил Развожаев отметил, что для реализации проекта, вместе с Главой Крыма Сергеем Аксёновым решено создать АНО и возглавить наблюдательный Совет. Методологическую поддержку в работе окажет Курчатовский институт.

Губернатор выразил благодарность Совету научно-образовательных центров и экспертам за поддержку идеи НОЦ мирового уровня на Крымском полуострове и выразил уверенность, что для развития Севастополя это еще один шаг к повышению инвестиционной привлекательности региона и созданию экономики высоких переделов.

Напомним, что Президент Владимир Путин поставил задачу по созданию 15 научно-образовательных центров мирового уровня в регионах Российской Федерации. НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счёт реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов.

Кроме совместного проекта Севастополя и Крыма также победили:

— Центр «Север: территория устойчивого развития», программа представлена главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

— Центр «Енисейская Сибирь», программа представлена губернатором Красноярского края Александром Уссом. Первый климатический НОЦ России.

— Центр «Байкал», программа представлена губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

— НОЦ Юга России, программа представлена губернатором Ростовской области Василием Голубевым.