Научную базу около пещеры «Таврида» в Крыму построят в этом году

О том, что создание научной базы около пещеры «Тавриды» в Крыму планируется завершить в текущем году, сообщил ТАСС ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев:

Из-за коронавируса работы здесь, как и по некоторым другим объектам, выбились из графика. Но рассчитываем, что полигон будет запущен в этом году.

Напомним, при пещере на площади 16 га для работы палеонтологов, микробиологов и спелеологов планируют создать научный стационар КФУ.

Такой объект, как пещера «Таврида», важен с обеих сторон — интересен как экскурсионный объект и представляет собой важную находку для науки. На территории России это — самое древнее местонахождение пещерных животных, часть останков уже извлечена, что-то несомненно будет обнаружено еще во время будущих работ. Научная база поможет в проведении исследований на месте, обеспечит жилье для работающих здесь людей (сейчас это возможно только в палатках или каждый день приезжать из Симферополя), можно будет проводить практику для студентов и принимать делегации коллег из других университетов, — говорит палеонтолог, ведущий методист зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев.

По словам специалиста, в планах создать около пещеры и музей, где будут представлены находки. Кроме того, исследующие пещеру ученые считают, что здесь стоит провести полноценную экспедицию, но это требует серьезного финансирования.

По данным Русского географического общества, пещера «Таврида» начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Среди находок — останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов, останки дикобраза, возраст которых составляет почти 2 млн лет. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.