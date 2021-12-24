Научный праздничный экстрим: студенты-географы КФУ встретят Новый год в пещере

Студенты факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета встретят Новый год в одной из пещер Абхазии. По словам старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии КФУ, спелеолога Геннадия Самохина, празднование Нового года со студентами в нестандартной обстановке для преподавателя – уже традиция.

Мы живём этим. Каждую зиму, в канун новогодних каникул, мы приезжаем в Абхазию, чтобы исследовать пещеру Мчишту, известную ещё как Чёрная речка. Внутри неё протекает удивительной красоты подземная река – одна из крупных карстовых источников на территории бывшего СНГ. У спелеологов и новогодняя ёлка необычная: вместо новогодних игрушек мы используем карабины, а само дерево заменяем бамбуковыми кустами или другими материалами. Для студентов такой Новый год – это всегда настоящий праздник, который они точно запомнят на долгие годы, – цитирует пресс-служба вуза Геннадия Самохина.

Как отмечает спелеолог, в этом году новогодние праздники в пещере проведут специалисты из разных регионов России, от Владивостока до Крыма, в том числе несколько студентов. Подобные встречи спелеологи проводят до 7-8 раз в год. Состав экспедиции, как правило, насчитывает порядка 60 человек.

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