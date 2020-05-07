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Навстречу Дню Победы: Севастопольский «Доброволец» представляет сборник «Я помню о тебе, солдат»

Навстречу Дню Победы: Севастопольский «Доброволец» представляет сборник «Я помню о тебе, солдат»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 17:57 07.05.2020

Уже стало доброй традицией то, что Севастопольское Общественное Движение  «Доброволец» принимает участие в выпуске тиражей книг Балаклавского литературного творческого объединения «Поэтическая гавань Сюмболон».

На этот раз авторы порадовали нас Юбилейным выпуском книги «Я помню о тебе, солдат». В ней собраны поэзия и проза лучших севастопольских авторов, документальные статьи и воспоминания наших земляков, которые шли к Победе, и тех, кто хранит традиции сегодня. Сборник читается на одном дыхании, воспоминания затрагивают самые звонкие струны в душе, вызывают слёзы гордости и восхищения, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Навстречу Дню Победы: Севастопольский «Доброволец» представляет сборник «Я помню о тебе, солдат»

Лидер «Добровольца», депутат Совета Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков дал высокою оценку литературному сборнику.

Это ожившая история, культурный и патриотический код нас и наших детей. Огромная гордость, быть причастным к увековечиванию памяти великого народа, — отметил Дмитрий Голиков.

Накануне 9 мая — Дня Великой Победы — книги отправятся к ветеранам и заслуженным людям, и каждый из них узнает себя в прекрасных стихах и текстах.

Это — наша ИСТОРИЯ, это наши ЛЮДИ! С фотографий на страницах книги на нас смотрят глаза, знакомые с детства — тех, кого мы чтим со времён Великой Победы, на чьих подвигах и героизме мы воспитаны и тех, кого мы имеем счастье встречать на улочках нашей любимой Балаклавы сегодня, — отмечают активисты «Добровольца».

Общественники обещают доставить книгу «Я помню о тебе, солдат» каждому ветерану.

Навстречу Дню Победы: Севастопольский «Доброволец» представляет сборник «Я помню о тебе, солдат»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Навстречу Дню Победы: Севастопольский «Доброволец» представляет сборник «Я помню о тебе, солдат»

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