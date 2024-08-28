Найденный кошелек — не ваш! Идите в полицию! Инцидент в г. Саки

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники по горячим следам установили и задержали подозреваемую — 47-летнюю жительницу одного из сел Сакского района. Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.