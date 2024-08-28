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Найденный кошелек — не ваш! Идите в полицию! Инцидент в г. Саки
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Найденный кошелек — не ваш! Идите в полицию! Инцидент в г. Саки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:29 28.08.2024

В дежурную часть МО МВД России «Сакский» обратилась 38-летняя местная жительница, которая рассказала, что потеряла на улице кошелек, в котором находилось 55 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники по горячим следам установили и задержали подозреваемую — 47-летнюю жительницу одного из сел Сакского района. Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Полиция напоминает: если вы нашли на улице кошелек – необходимо обратиться в полицию для установления его владельца. Телефон 102 работает круглосуточно.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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