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Найле Андросова из Бахчисарайского района взяла бронзу первенства России по рукопашному бою среди девушек
фото: ВКонтакте, Рукопашный бой, СК Куйбышево/Танковое

Найле Андросова из Бахчисарайского района взяла бронзу первенства России по рукопашному бою среди девушек

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:51 01.04.2025

Найле Андросова из Куйбышево Бахчисарайского района стала бронзовым призером первенства России по рукопашному бою среди девушек 14-15 лет. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщил главный тренер сборной Крыма по рукопашному бою и личный тренер спортсменки Владислав Поднебесный.

Первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет, а также юниоров и юниорок 18-21 года 24-31 марта прошло в Волгограде. Всего в соревнованиях приняли участие 1156 спортсменов из 63 регионов РФ.

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Найле Андросова поднялась на пьедестал почета в весовой категории до 44 кг.

Найле Андросова – спортсменка ГБУ ДО РК СШ № 3 им. Н. Т. Гостева, воспитанница Крымской Федерации рукопашного боя, тренируется в Куйбышево на базе МБОУ СОШ им. Н. Т. Хрусталева.

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