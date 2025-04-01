Найле Андросова из Бахчисарайского района взяла бронзу первенства России по рукопашному бою среди девушек

Найле Андросова из Куйбышево Бахчисарайского района стала бронзовым призером первенства России по рукопашному бою среди девушек 14-15 лет. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщил главный тренер сборной Крыма по рукопашному бою и личный тренер спортсменки Владислав Поднебесный.
Первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет, а также юниоров и юниорок 18-21 года 24-31 марта прошло в Волгограде. Всего в соревнованиях приняли участие 1156 спортсменов из 63 регионов РФ.
Найле Андросова поднялась на пьедестал почета в весовой категории до 44 кг.
Найле Андросова – спортсменка ГБУ ДО РК СШ № 3 им. Н. Т. Гостева, воспитанница Крымской Федерации рукопашного боя, тренируется в Куйбышево на базе МБОУ СОШ им. Н. Т. Хрусталева.
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