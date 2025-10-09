Назначен врио главы Симферопольского района Крыма — это Иван Юрченко

Осознаю всю полноту ответственности, которая легла на мои плечи. Понимаю, что в работе районной администрации есть немало вопросов, требующих незамедлительного внимания и решения, – подчеркнул он.

По словам нового руководителя, одной из первоочередных задач станет детальное изучение текущей ситуации в муниципалитете и анализ проблем, волнующих жителей. В числе приоритетов он назвал состояние дорожной сети, работу жилищно-коммунального хозяйства, развитие социальной инфраструктуры, поддержку предпринимательства и сельского хозяйства.

В ближайшее время, отметил Юрченко, он намерен провести серию рабочих встреч с главами поселений, депутатами и представителями общественности, чтобы сформировать четкий план действий на ближайший период.

Сергей Петелин, занимавший должность главы администрации Симферопольского района, написал заявление об отставке. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, Петелин переходит на новую работу.

источник: РИА Новости Крым