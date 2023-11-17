Назван лучший классный руководитель Симферополя этого года

В столице Крыма состоялось торжественное закрытие муниципального этапа регионального конкурса «Лучший классный руководитель — 2023». Как сообщила заместитель главы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина, в этом году в конкурсе приняли 15 классных руководителей.

Данный конкурс проводится ежегодно с 2011 года с целью реализации программы развития образования и науки в Республике Крым, а также выявления и поддержки творчески работающих учителей, повышения профессионального мастерства и эффективности работы классных руководителей.

Призёрами муниципального этапа республиканского конкурса, занявшие второе место стали:

Ярослава Корычева, школа №35 имени Е.Ф. Дерюгиной;

Мария Овдиенко, лицей №1;

Татьяна Билык, школа-гимназия №10 имени Э.К. Покровского.

Первое место заняли:

Елена Прудникова, школа-детский сад №36;

Анастасия Травкина, школа №2;

Элеонора Ирих, школа №29 имени Г.К. Жукова.

Абсолютным победителем муниципального этапа конкурса «Лучший классный руководитель — 2023» в Симферополе стала Татьяна Красникова (МБОУ «СОШ №4 имени Ф.И. Толбухина») именно она представит Симферополь на республиканском этапе.

Фото: администрация Симферополя.