 Назван лучший классный руководитель Симферополя этого года

В столице Крыма состоялось торжественное закрытие муниципального этапа регионального конкурса «Лучший классный руководитель — 2023». Как сообщила заместитель главы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина, в этом году в конкурсе приняли 15 классных руководителей.
Данный конкурс проводится ежегодно с 2011 года с целью реализации программы развития образования и науки в Республике Крым, а также выявления и поддержки творчески работающих учителей, повышения профессионального мастерства и эффективности работы классных руководителей.
Призёрами муниципального этапа республиканского конкурса, занявшие второе место стали:
- Ярослава Корычева, школа №35 имени Е.Ф. Дерюгиной;
- Мария Овдиенко, лицей №1;
- Татьяна Билык, школа-гимназия №10 имени Э.К. Покровского.
Первое место заняли:
- Елена Прудникова, школа-детский сад №36;
- Анастасия Травкина, школа №2;
- Элеонора Ирих, школа №29 имени Г.К. Жукова.
Абсолютным победителем муниципального этапа конкурса «Лучший классный руководитель — 2023» в Симферополе стала Татьяна Красникова (МБОУ «СОШ №4 имени Ф.И. Толбухина») именно она представит Симферополь на республиканском этапе.
Фото: администрация Симферополя.
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С тегами: образование в Крыму