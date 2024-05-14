Назван самый распространенный в России размер взятки. Угадаете сумму?

Подсказка: не миллионы и не сотни тысяч.

Коррупция, как та гидра: с ней борются, ее побеждают, а новые головы (и уголовные дела) только множатся. Издание «КоммерсантЪ» подтверждает: спрос на «услуги» коррупционеров в России растет. И с суммами все стабильно уже много лет. Самым популярным размером взятки (подкупа) в стране остаются суммы в 10–50 тыс. рублей. Это следует из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности, которую публикует судебный департамент при Верховном суде. За такие поборы в 2023 году осудили 5 245 человек, то есть примерно четвертую часть всех привлеченных к ответственности за преступления коррупционной направленности как по основным составам, так и в качестве дополнительной квалификации (всего таких в прошлом году было 22 014 человек).

На втором месте оказались «услуги неимущественного характера» — ими воспользовались 3 760 коррупционеров. На третьем месте — взятки в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб., и только на четвертом и пятом — суммы от 150 тыс. (2978) и от 1 млн. руб. (1800 осужденных). Самым «экзотическим» оказался размер взятки в сумме до 500 рублей (да, не гнушаются коррупционеры и «мелочью») — за это привлекли к ответственности менее 700 человек.

Подробнее – о взятках, статистике и судебных делах над взяточниками — ЗДЕСЬ.