Названо самое скачиваемое приложение в России. Это «VK видео»

«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян. Данные взяты из магазинов приложений Google Play и AppStore, их также подтвердили в VK.

Вместе с «VK видео» в тройку наиболее скачиваемых приложений для iOS в России вошли Rutube и TikTok. А в Google Play россияне чаще устанавливают «Дзен» и приложение для просмотра мемов.

«VK видео» укрепилось в лидерах списка на фоне проблем с работой YouTube. Количество установок приложения возросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений, заявили в VK.

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