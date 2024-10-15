Названы лучшие студенческие сервисные отряды Республики Крым

В Крымском региональном отделении Российских студенческих отрядов впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди сервисных отрядов, который объединил 60 студентов сервисных направлений подготовки из ведущих образовательных организаций региона

С 11 по 13 октября на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского состоялся конкурс профмастерства, на котором были определены лучшие официанты, горничные и администраторы сервисного обслуживания, работающие в составе студенческих сервисных отрядов Крыма. Конкурс состоял из теоретического этапа на знание общих моментов работы в сервисном направлении и практического этапа, в котором оценивались умения и навыки работы в своей профессии, знание этикета и подходы работы с клиентами. Также участники конкурса работали над решением сложных ситуаций с клиентами и проверяли свои способности в организации мероприятий.

Особое внимание было уделено командной работе и готовности молодых специалистов справляться с нестандартными задачами, которые могут возникнуть в их профессиональной деятельности. Участники представили проекты по улучшению качества обслуживания в гостиничном сервисе и системе общественного питания.

Лучшим студенческим сервисным отрядом в Республике Крым по итогам конкурса был признан отряд «Романовский сервис», участники которого продемонстрировали высокий уровень подготовки и креативные подходы в решении профессиональных задач.

Владислав Житник, командир студенческого сервисного отряда «Романовский сервис», отметил важность участия в таких конкурсах:

Эта победа – результат нашего упорного труда и командной работы. Конкурс стал отличной возможностью проверить свои силы, применить знания на практике и увидеть, над чем еще можно работать. Мы очень рады, что наши усилия были высоко оценены. Будем продолжать совершенствоваться и достигать новых высот сервисного обслуживания.

Конкурс профессионального мастерства среди студенческих сервисных отрядов Крыма показал высокий уровень подготовки молодых специалистов. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и профессионального роста студентов, чья работа имеет важное значение для развития сферы гостеприимства и сервиса в регионе, — отметил Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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