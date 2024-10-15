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Названы лучшие студенческие сервисные отряды Республики Крым

Названы лучшие студенческие сервисные отряды Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:02 15.10.2024

В Крымском региональном отделении Российских студенческих отрядов  впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди сервисных отрядов, который объединил 60 студентов сервисных направлений подготовки из ведущих образовательных организаций региона

С 11 по 13 октября на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского состоялся конкурс профмастерства, на котором были определены лучшие официанты, горничные и администраторы сервисного обслуживания, работающие в составе студенческих сервисных отрядов Крыма. Конкурс состоял из теоретического этапа на знание общих моментов работы в сервисном направлении и практического этапа, в котором оценивались умения и навыки работы в своей профессии, знание этикета и подходы работы с клиентами. Также участники конкурса работали над решением сложных ситуаций с клиентами и проверяли свои способности в организации мероприятий.

Особое внимание было уделено командной работе и готовности молодых специалистов справляться с нестандартными задачами, которые могут возникнуть в их профессиональной деятельности. Участники представили проекты по улучшению качества обслуживания в гостиничном сервисе и системе общественного питания.

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Лучшим студенческим сервисным отрядом в Республике Крым по итогам конкурса был признан отряд «Романовский сервис», участники которого продемонстрировали высокий уровень подготовки и креативные подходы в решении профессиональных задач.

Владислав Житник, командир студенческого сервисного отряда «Романовский сервис», отметил важность участия в таких конкурсах:

Эта победа – результат нашего упорного труда и командной работы. Конкурс стал отличной возможностью проверить свои силы, применить знания на практике и увидеть, над чем еще можно работать. Мы очень рады, что наши усилия были высоко оценены. Будем продолжать совершенствоваться и достигать новых высот сервисного обслуживания.

Названы лучшие студенческие сервисные отряды Республики Крым

Конкурс профессионального мастерства среди студенческих сервисных отрядов Крыма показал высокий уровень подготовки молодых специалистов. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и профессионального роста студентов, чья работа имеет важное значение для развития сферы гостеприимства и сервиса в регионе, — отметил Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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