Названы победители Фестиваля школьных театров «Крымские Грифончики»

25 школьных театров со всего Крыма приняли участие в проекте, учредителем которого выступили Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации под патронатом Министерства культуры Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи РК. Подарки, памятные статуэтки и дипломы ребятам вручили заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко, председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей России Владимир Косов, директор республиканского театра Александр Вишневый, члены экспертного совета и волонтеры фестиваля. На театральный праздник были приглашены дети участников СВО, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.