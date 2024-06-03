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Названы победители Фестиваля школьных театров «ские Грифончики»

Названы победители Фестиваля школьных театров «Крымские Грифончики»

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 12:42 03.06.2024

Победителей Фестиваля школьных театров «Крымские Грифончики» озвучили на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым.

25 школьных театров со всего Крыма приняли участие в проекте, учредителем которого выступили Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации под патронатом Министерства культуры Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи РК. Подарки, памятные статуэтки и дипломы ребятам вручили заместитель министра культуры Крыма Андрей Терещенко, председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей России Владимир Косов, директор республиканского театра Александр Вишневый, члены экспертного совета и волонтеры фестиваля. На театральный праздник были приглашены дети участников СВО, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК. 

Гран-при присуждено МОУ лицей «МОК №2 им. Героя Советского Союза М. К. Байды», школа детского мюзикла «Muzclass» (г. Джанкой), мюзикл «Мама – главное слово».

Имена победителей опубликованы на сайте Государственного академического музыкального театра Республики Крым.

Названы победители Фестиваля школьных театров «Крымские Грифончики» Названы победители Фестиваля школьных театров «Крымские Грифончики» Названы победители Фестиваля школьных театров «Крымские Грифончики»

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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