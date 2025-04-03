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Названы победители Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе сезона-2024/25
фото: Ночная хоккейная лига в Крыму и Севастополе

Названы победители Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе сезона-2024/25

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 19:30 03.04.2025

Завершился сезон-2024/25 в Ночной хоккейной лиге в Крыму и Севастополе, сообщает официальный сайт турнира.

В дивизионе «Любитель 40+» за победу сражались шесть коллективов из Симферополя и Севастополя. Победитель определился по итогам трехкругового турнира. Им стали симферопольские «Сарматы». «Серебро» – у севастопольского «Черноморца», «бронза» – у «Заряда» (Севастополь).

Итоговое положение команд (все провели по 15 игр): 1. «Сарматы» — 27 очков, 2. «Черноморец» — 22, 3. «Заряд» – 18, 4. «Легион» (Симферополь) – 17, 5. «Крымские Волки» (Симферополь) – 6, 6. «Адмирал» (Севастополь) – 0.

В дивизионе «Любитель 50+» участвовали четыре команды из Симферополя, Севастополя и Ялты, которые определили победителя по итогам 5-кругового турнира. «Большие Южные Пингвины» из Симферополя, как и в предыдущем сезоне, оказались здесь вне конкуренции. Второе место заняла севастопольская «Фортуна», третье – «Белый Лев» из Ялты.

Итоговое положение команд (все провели по 15 игр): 1. «Большие Южные Пингвины» – 28 очков, 2. «Фортуна» – 14, 3. «Белый Лев» – 12, 4. «Севастополь» – 6.

В «Лиге Мечты» также сражались четыре команды (по две из Симферополя и Севастополя). По итогам 5-кругового турнира победителем здесь стал севастопольский «Черноморец». «Серебро» в активе симферопольского «Легиона», «бронза» – у севастопольского «Заряда».

Итоговое положение команд (все провели по 15 игр): 1. «Черноморец» — 28, 2. «Легион» — 22, 3. «Заряд» – 6, 4. «Центр» (Симферополь) – 4.

Победители всех трех дивизионов получили путевки в финал Всероссийского фестиваля, который традиционно весной проводится в Сочи.

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источник: «Крымский спорт»

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