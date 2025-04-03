Названы победители Ночной хоккейной лиги в Крыму и Севастополе сезона-2024/25

В дивизионе «Любитель 40+» за победу сражались шесть коллективов из Симферополя и Севастополя. Победитель определился по итогам трехкругового турнира. Им стали симферопольские «Сарматы». «Серебро» – у севастопольского «Черноморца», «бронза» – у «Заряда» (Севастополь).
В дивизионе «Любитель 50+» участвовали четыре команды из Симферополя, Севастополя и Ялты, которые определили победителя по итогам 5-кругового турнира. «Большие Южные Пингвины» из Симферополя, как и в предыдущем сезоне, оказались здесь вне конкуренции. Второе место заняла севастопольская «Фортуна», третье – «Белый Лев» из Ялты.
В «Лиге Мечты» также сражались четыре команды (по две из Симферополя и Севастополя). По итогам 5-кругового турнира победителем здесь стал севастопольский «Черноморец». «Серебро» в активе симферопольского «Легиона», «бронза» – у севастопольского «Заряда».
Победители всех трех дивизионов получили путевки в финал Всероссийского фестиваля, который традиционно весной проводится в Сочи.
источник: «Крымский спорт»
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