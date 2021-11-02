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Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего. Крым и Севастополь - в этом списке
Иллюстрация: milnews.ru

Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего. Крым и Севастополь — в этом списке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:27 02.11.2021

Насколько вырастет квартплата в следующем году, определило Правительство. Оно установило своим распоряжением предельные индексы подорожания коммунальных услуг на 2022 год, пишет «Российская газета». Тарифы на коммунальные услуги, как обычно, изменятся с середины года. Сильнее всего подорожает коммуналка в Чечне — на 6,5%. На втором месте — Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%.

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области — на 2,9%. В Марий Эл коммунальные платежи поднимутся на 3,2%, на Чукотке — на 3,3%. Целый ряд регионов планирует увеличить тарифы в среднем на 3,4%. Среди них — Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Тюменская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ульяновская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7-5,4%.

Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего. Крым и Севастополь - в этом списке

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