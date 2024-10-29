Названы самые популярные у путешественников направления на 4 ноября. Симферополь в тройке лидеров

Сервис доставки еды к поездам и самолётам ЕдуЕм совместно с сервисом организации экскурсий JoinPRO провели исследование и выяснили, куда на День народного единства отправятся россияне и как они планируют питаться в праздники.

Выяснилось, что самым популярным направлением для заказа экскурсий 3 и 4 ноября стал Сочи. На него приходится пятая часть всех бронирований. Средняя стоимость участия в групповой экскурсии в этом городе — 2500 ₽.

Второе место (примерно по 14% бронирований) заняли Москва и Петербург. Тут основной интерес вызывают культурные и исторические экскурсии. Групповые экскурсии по Кремлю или Эрмитажу стоят в среднем 1500 ₽.

Популярность столиц и Сочи на ноябрьские праздники подтверждает и аналитика ЕдуЕм. Больше всего заказов (24%) еды в поезда приходится на маршрут Москва — Анапа (и обратно), на втором месте Москва — Сочи (22%), на третьем Москва — Симферополь (17%), на четвёртом Москва — Новороссийск (15%). Пятую строчку занимают поезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и Севастополем.

Таким образом, «московские» поезда занимают 4 из 5 позиций в топе популярных направлений.

Что интересно, годом ранее отправления из Петербурга не входили в топ по популярности. А пятое место в рейтинге занимали поезда, следующие из Москвы в Сухум и обратно.

Также аналитики ЕдуЕм выяснили, что чаще всего заказывают на День народного единства пассажиры поездов. Выяснилось, что самым популярным блюдом на праздник стал картофель по-деревенски с котлетой (400 ₽), на втором месте — борщ (350 ₽), на третьем — спагетти карбонара (520 ₽).

Абсолютно все популярные у путешественников блюда за год значительно подорожали. Так, борщ вырос в цене на 17%, спагетти карбонара — на 21%. Сильней всего взлетела цена на пиццу маргариту — на 32% (с 469 ₽ до 620 ₽), и на большой бургер — на 67% (с 179 до 299 ₽).

Средний чек на заказ на праздники достиг 1760 ₽, это на 10% больше, чем годом ранее.

Кроме того, специалисты ЕдуЕм составили настоящее «русский комбо», которое можно заказать не только на День российского единства, но и в любое другое время. Его стоимость ровно 1000 ₽. В готовое меню входят русский борщ, пельмени и сбитень. Такое комбо можно заказать, например, в кафе-музее «Пермская кухня».

Главные любители вкусно поесть в поездах — семьи с ребёнком. На них приходится 23% от всех заказов. Любопытно, что, по данным JoinPRO, главные заказчики индивидуальных экскурсий тоже семьи с детьми. Они предпочитают этот формат из-за возможности адаптировать прогулку под нужды ребёнка.

Всего же на индивидуальные экскурсии приходится 55% всех заказов на JoinPRO. Их стоимость стартует от 5000 ₽. Групповые экскурсии обходятся путешественникам дешевле, обычно место в них стоит от 1 000 ₽ до 3500 ₽.

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