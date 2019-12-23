Названы самые востребованные профессии в Новом году. На первом месте… продавец-кассир

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры. На втором месте в списке самых востребованных профессий повара, на третьем — педагоги профобучения и профобразования. В рейтинг вошли также юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования, медсестры. Замыкают десятку делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи. Специалисты опросили свыше 20 тыс. компаний. Кроме того, они учли данные о вакансиях трех популярных сервисов по поиску работу. Отмечается, что почти 10% компаний испытывают острый дефицит кадров по востребованным профессиям.

Однако данные опроса ВНИИ труда отличаются от официальной информации Минтруда РФ. Там сообщают о самой востребованной профессии строителя. Кроме того, среди «официальных лидеров» сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств, водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

Во ВНИИ труда эту разницу объяснили тем, что использовали более широкий набор инструментов для составления рейтинга. Министерство же, как указано на сайте ведомства, опирается на информацию по вакансиям, заявленным в службы занятости.