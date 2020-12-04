Названы сроки начала масштабной вакцинации от коронавируса во всех регионах страны

Крым подключится к масштабной вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели.

Все регионы России подключатся к масштабной вакцинации от коронавируса в конце следующей недели. Об этом сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Хочу сказать, что вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны, — сказала она в ходе брифинга в доме правительства по ситуации с распространением коронавируса.

Голикова отметила, что Президент Владимир Путин поручил правительству и регионам с конца следующей недели начать добровольную бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Вакцины, по ее словам, будут поставляться в регионы по мере наращивания производства. Категории граждан, которые будут вакцинированы в первую очередь, определит Минздрав РФ.

Хочу еще раз повторить, что, в первую очередь, это люди, которые входят в группу риска — это медицинские, педагогические, социальные работники, работники, которые осуществляют правоохранительные функции, жизнеобеспечение страны, — уточнила Вице-премьер.

Голикова обратила внимание, что вакцинация проходит в 42 дня. Те, кто будет прививаться, в течение этого периода должны придерживаться мер безопасности, чтобы не заразиться — воздержаться от мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.