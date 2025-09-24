НДС поднимут до 22%. Как это повлияет на рынок недвижимости — экспертное мнение

Минфин предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изменение содержится в поправках в Налоговый кодекс, которые министерство внесло в правительство в бюджетном пакете законопроектов. Планируется, что изменение вступит в силу с 1 января 2026 года.

При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие, — добавили в пресс-службе Минфина.

Финансовый эксперт, аналитик Виталий Калугин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что повышение НДС коснётся рынка недвижимости в части уменьшения прибыли строительных компаний.

В структуре себестоимости жилья около половины приходится на строительно-монтажные работы, покупку земли и прочие услуги, которые включают налог на добавленную стоимость. И сейчас вместо 20% поставщики будут врубать 22%. По итогу себестоимость вырастет. Соответственно, упадёт прибыль девелоперов, — пояснил специалист.

Также он добавил, что покупатели квартир НДС не платят, поэтому на них напрямую повышение ставки налога не скажется.

Это может отразиться только в том случае, если девелоперы будут закладывать повышение себестоимости в цены на квартиры. Но, скорее всего, этого не произойдёт, — заключил Виталий Калугин.

Гендиректор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов согласился с тем, что напрямую повышение налога на добавленную стоимость на цены на квартиры не повлияет.

Само жильё не облагается налогом на добавленную стоимость. Но на себестоимости строительства домов это совершенно точно скажется, — заявил специалист.

Также он добавил, что ещё одна поправка, внесённая Минфином, — снижение порога доходов с 60 млн до 10 млн рублей для применяющих упрощённую систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС— затронет практически весь малый бизнес.

По сути это классический оборотный налог, и взиматься он может многократно по всей цепочке производства товара или услуги. Это очень серьёзное давление. Такое изменение несёт куда более сложные и тяжёлые последствия для экономики компаний, — продолжил Максим Ельцов.

По его мнению, на небольшие доходные объекты недвижимости — встроенные помещения под торговлю и офисы, апартаменты — цены также вырастут.

А ещё объём предложения доходных объектов на вторичном рынке снизится: теперь при продаже объекта с годовой доходностью в 5–9% надо только нового дополнительного налога заплатить 5% от суммы продажи объекта. Ну, и продавать один объект с потерей 5%, чтобы перевложиться, в другой тоже куда менее интересно. Многие собственники предпочтут просто владеть доходным объектом, — резюмировал спикер.

Партнёр GreenTax Михаил Краснов подчеркнул, что повышение НДС повлечёт за собой увеличение стоимости на всех рынках товаров и услуг в РФ.

Это обусловлено тем, что НДС по своей природе является налогом косвенным, и платит его конечный потребитель, так как вся цепочка производства и передачи товара до потребителей перекладывает налоговое бремя на плечи следующего звена, пока весь „собранный в пути“ налог не оплатит потребитель, купивший товар/работу/услугу для собственного потребления, — прокомментировал эксперт.

На его взгляд, увеличение цен затронет и рынок недвижимости, и, прежде всего, с проблемой столкнутся девелоперы и застройщики.

Увеличение стоимости всех строительных материалов, работ, услуг, связанных со стройкой, незамедлительно приведёт к увеличению стоимости конечного продукта, который будет предлагаться на рынке. При этом тренд на удорожание первички может привести в движение и цены вторички, ведь это приведёт к повышению спроса на уже готовые объекты. А рост спроса всегда влечёт за собой и рост цены, — добавил Михаил Краснов.

Также он добавил, что краткосрочный эффект окажет тот факт, что долгосрочные контракты, заключённые до повышения налога, зачастую не предусматривают соответствующей корректировки цены договора. В данной ситуации поставщик или подрядчик будет вынужден доплатить НДС из своего кармана — значит, он понесёт дополнительные расходы, а прибыль от сделки снизится.

Вполне очевидно, что эти дополнительные расходы будут учтены и перераспределены на будущие контракты. А значит, цены могут вырасти ещё сильнее, — подытожил Михаил Краснов.

источник: ЦИАН