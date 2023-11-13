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Не+8, но в Ялте стартовал отопительный сезон
фото: пресс-служба администрации Ялты

Не+8, но в Ялте стартовал отопительный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 19:23 13.11.2023

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, отопление жилфонда стартует раньше, чем зафиксирована положенная  среднесуточная температура +8 , так как поступают просьбы ялтинцев.

Напомню, отопление объектов соцферы начали 17 октября по заявлениям руководителей. В Ялте функционируют две теплопоставляющие организации. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь по номерам: МУП «Ялтинские тепловые сети»: +7 978 900-53-83, 20-52-90, Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»: +7 978 843-57-08, + 7 978 91 91 055, 25-50-66, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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