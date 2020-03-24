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Не «Анапа – Керчь», а «Анапа – Феодосия». Маршрут железнодорожного экспресса может стать длиннее

Не «Анапа – Керчь», а «Анапа – Феодосия». Маршрут железнодорожного экспресса может стать длиннее

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:39 24.03.2020

«Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК) решила продлить маршрут пригородного поезда – экспресса, следующего из Анапы в Керчь, до Феодосии.

ЮППК планирует продлить маршрут «Анапа – Керчь» до Феодосии. Рельсовыми автобусами уже перевезено более 3 тысяч пассажиров между Керчью и Анапой, – пишет ИА «Крыминформ».

Подтверждения информации на сайте ЮППК нет. Сроки начала работы пригородного сообщения между Анапой и Феодосией и цена билетов пока нигде не называются. Напомним, цена полного билета (от конечной до конечной) на маршруте «Анапа – Керчь» — 439 рублей.

Зато точно известно, что с 11 апреля ЮППК запускает обновлённый подвижной состав на новых маршрутах.

Электропоезда серии ЭД4М будут курсировать ежедневно на маршруте «Севастополь – Евпатория» дважды в день до ввода летнего графика. Дизель-поезда ДТ1 будут совершать по одному рейсу в день, в пятницу и выходные дни добавится дневной рейс. Поезда могут курсировать как на электрофицированных линиях, так и на неэлектрофицированных участках, что позволит добираться без пересадок в Джанкое, — отметили в «Южной пригородной пассажирской компании».

Не «Анапа – Керчь», а «Анапа – Феодосия». Маршрут железнодорожного экспресса может стать длиннее

Фото: ЮППК.

Не «Анапа – Керчь», а «Анапа – Феодосия». Маршрут железнодорожного экспресса может стать длиннее

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